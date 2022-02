(New York) Le spécialiste des vélos d’appartement et des tapis de course Peloton, dont la valeur boursière s’est effondrée ces derniers mois, a annoncé mardi le remplacement de son directeur général, John Foley, la suppression de 2800 postes et des réductions de coûts.

Agence France-Presse

Co-fondateur de l’entreprise qu’il dirigeait depuis sa création, M. Foley, 51 ans, va être remplacé par Barry McCarthy, ancien directeur financier de Spotify et de Netflix. John Foley va néanmoins prendre la tête du conseil d’administration de Peloton.