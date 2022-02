LeddarTech, de Québec, annoncera sous peu la conclusion de sa plus importante ronde de financement, une injection de fonds de 140 millions US, soit 177 millions CAN, a appris La Presse.

Karim Benessaieh La Presse

Seule la participation de Québec à cette ronde de financement de série D, pour un montant de 9,2 millions, a été officiellement confirmée jusqu’à maintenant. Selon le décret du Conseil des ministres rendu public mercredi, mais entériné le 12 janvier dernier, l’acquisition pour ce montant par Investissement Québec d’actions privilégiées de LeddarTech, qui conçoit des logiciels et capteurs pour véhicules autonomes, servira à « poursuivre le développement de sa technologie » et « supporter ses activités commerciales et son fonds de roulement ».

Ce nouveau coup de pouce de Québec à LeddarTech survient deux ans après qu’il lui a consenti un prêt de 33 millions.

Bientôt en Bourse ?

La liste des investisseurs pour la plus récente ronde de financement comporterait plusieurs grands acteurs industriels impliqués dans la conception de voitures autonomes, a appris La Presse, notamment l’allemande OSRAM, le fabricant japonais de semi-conducteurs Renesas et Aptiv, issue d’une scission de General Motors et spécialisée dans la conception d’équipement automobile. On compterait également sur la participation des fonds Sofimac et Fidelity True North.

Cette campagne de financement constituerait « idéalement » la dernière opération du genre avant l’entrée en Bourse de l’entreprise de Québec, ont précisé des sources.

En février 2021, son PDG, Charles Boulanger, confirmait à La Presse se préparer à une introduction en Bourse, estimant que c’était la façon « la plus logique » pour l’entreprise de trouver un financement suffisant.

« Financer l’entreprise à coups de 50 millions dans le contexte actuel, ce n’est pas la voie idéale, résumait-il. Quand tu vois des concurrents qui lèvent des capitaux de l’ordre de 400 à 500 millions, tu ne peux pas rester sur les lignes de touche éternellement. »

Depuis novembre 2020, LeddarTech est officiellement considérée comme une licorne, avec une valorisation dépassant 1 milliard. Avec plus d’une centaine de brevets obtenus ou en attente d’approbation, des centres de recherche à Montréal, à Québec, à Toronto et deux autres à l’étranger, LeddarTech et ses 250 employés sont à la croisée des chemins. Elle a procédé à deux acquisitions importantes en 2020, mettant la main sur l’israélienne VayaVision et Phantom Intelligence, de Québec.

Miniaturisation

Au début de 2022, LeddarTech a en outre dévoilé un système prometteur de simulation de capteurs automobiles, conçu avec la firme allemande dSPACE, qui réduit considérablement le temps d’entraînement des intelligences artificielles.

Fondée en 2007, LeddarTech a développé un large éventail d’applications pour guider les véhicules autonomes reposant sur l’utilisation du lidar, acronyme de « Light Detection and Ranging », qui a notamment été mis au point au début des années 2000 à l’Institut national d’optique à Québec. Elle a été la première à miniaturiser les détecteurs de mouvements lidar sur un seul microprocesseur. Elle a rapporté avoir livré plus de 9000 capteurs à ses clients en 2020.

Avec la collaboration de Tommy Chouinard, La Presse

Une première version de ce texte faisait état d'un financement de 133 millions US. L'entreprise a annoncé plus tard qu'il atteignait en fait 140 millions US. Nos excuses.