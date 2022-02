(Calgary) La Pétrolière Impériale a renoué avec les profits au quatrième trimestre, après avoir vu ses résultats plombés, un an plus tôt, par une charge hors trésorerie d’un milliard de dollars.

La Presse Canadienne

La société de Calgary en a profité pour annoncer mardi une hausse de 26 % de son dividende trimestriel, le faisant passer de 27 cents par action à 34 cents par action.

Au cours du plus récent trimestre clos le 31 décembre, l’Impériale a engrangé un bénéfice net de 813 millions, ou 1,18 $ par action, ce qui se comparait à une perte nette de 1,15 milliard, ou 1,56 $ par action, pour les derniers mois de 2020.

La Pétrolière Impériale a indiqué que ses produits et autres revenus avaient totalisé 12,3 milliards, comparativement à 6,03 milliards un an plus tôt.

La production d’ensemble du quatrième trimestre a atteint en moyenne l’équivalent de 445 000 barils de pétrole brut par jour, en baisse par rapport à celle de 460 000 barils par jour de la même période en 2020.

L’Impériale a essentiellement attribué la baisse de production aux températures extrêmement froides enregistrées en décembre.

« L’année écoulée a démontré la force du modèle d’affaires intégré de l’Impériale et la valeur que nous avons créée en réduisant les coûts structurels et en privilégiant sans relâche la fiabilité de nos activités et une croissance rentable de nos secteurs essentiels », a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction, Brad Corson.

Les résultats du quatrième trimestre précédent comprenaient une charge hors trésorerie de 1,17 milliard liée à la décision de ne plus exploiter une bonne partie du portefeuille d’actifs non conventionnels de l’Impériale.