La fintech torontoise KOHO, qui compte la Banque Nationale et Power Corporation parmi ses actionnaires, a annoncé mardi avoir bouclé une ronde de financement de série D lui rapportant 210 millions.

Richard Dufour La Presse

L’injection de capitaux doit permettre à KOHO d’accélérer sa croissance, développer de nouveaux produits et augmenter son effectif de 250 à 400 personnes.

Fondée il y a huit ans, KOHO se présente comme une alternative bancaire en offrant la possibilité d’ouvrir un compte de dépenses et d’épargne assorti d’une carte Visa prépayée rechargeable rapportant des remises en argent. KOHO soutient avoir plus de 500 000 utilisateurs.

La plus récente fonctionnalité offerte est la « paie instantanée » qui permet aux gens d’accéder à leur salaire sur demande. « On travaille avec les employeurs et les entreprises pour que les employés n’aient plus à attendre aux deux semaines pour recevoir leur argent gagné », souligne le directeur financier de KOHO, Felix Wu, en entrevue téléphonique.

Il ajoute que les employeurs peuvent offrir gratuitement cette fonctionnalité à leurs employés et qu’il n’y a pas de frais non plus pour les employés s’ils reçoivent leur salaire dans un compte bancaire KOHO. « Les employés peuvent ainsi toucher jusqu’à 50 % de leur paie à l’avance », précise Felix Wu.

La ronde de financement de 210 millions a été menée par la société de portefeuille américaine Eldridge.