(San Francisco) Google a engrangé 76 milliards de dollars de bénéfice net annuel en 2021, soit près du double par rapport à 2020, après une saison des Fêtes particulièrement fructueuse pour le géant de la publicité en ligne, accusé de monopole illégal par diverses autorités.

Julie JAMMOT Agence France-Presse

Au seul quatrième trimestre, le groupe américain a de nouveau largement dépassé les attentes du marché, avec 75,33 milliards de dollars de chiffre d’affaires, dont il a dégagé 20,64 milliards de bénéfice net, d’après son communiqué de résultats publié mardi.

« Nos revenus trimestriels, en hausse de 32 % sur un an, reflètent des dépenses publicitaires solides dans tous les formats et la forte présence des consommateurs en ligne, ainsi qu’une croissance substantielle des recettes pour Google Cloud », la branche d’informatique à distance de l’entreprise, a indiqué Ruth Porat, la directrice financière d’Alphabet.

Le leader mondial de la publicité en ligne avait légèrement vacillé au début de la pandémie, quand certains annonceurs, comme les voyagistes, avaient remisé leurs campagnes et promotions.

Mais les séries de confinements et les habitudes numériques adoptées depuis bientôt deux ans ont finalement largement profité à Google comme aux autres sociétés technologiques, d’Apple à Meta (Facebook) en passant par Amazon et Microsoft.

Le télétravail et le commerce en ligne, notamment, permettent au moteur de recherche et à YouTube d’attirer toujours plus de marques soucieuses de suivre le consommateur à la trace.

En tout, Google a engrangé plus de 61 milliards de dollars de recettes publicitaires, grâce à la recherche en ligne et à sa plateforme de vidéos, essentiellement.

Sa branche de service infonuagique (« cloud ») a progressé de 45 %, à 5,5 milliards de chiffre d’affaires.

Et le patron du groupe, Sundar Pichai, s’est félicité de « ventes trimestrielles record malgré les difficultés de la chaîne d’approvisionnement » pour Pixel, sa marque de téléphone intelligent.

Alphabet a sorti à l’automne le Pixel 6, une nouvelle gamme d’appareils avec un processeur conçu par Google et de nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle.

La société a par ailleurs indiqué que son conseil d’administration avait approuvé un fractionnement de son action à 20 pour une, afin de la rendre plus abordable pour les petits investisseurs. Le titre prenait plus de 7 % lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York, à plus de 2900 $ US.

Batailles judiciaires en perspective

« Pendant les trois premiers trimestres de 2021, Google a obtenu des résultats publicitaires meilleurs qu’attendu. […] Cela a tiré tout le marché vers le haut et nous a conduits à revoir nos prévisions à la hausse », a souligné Paul Verna, analyste chez eMarketer.

Le cabinet prédit que cette croissance va continuer en 2022 : la publicité numérique devrait rapporter plus de 171 milliards de dollars à Google cette année, soit 30 % du gâteau mondial, juste devant Facebook (23,7 % de parts de marché).

Ce duo de tête et ses méthodes de ciblage publicitaire suscitent depuis des années diverses enquêtes, plaintes et amendes. En Europe et aux États-Unis, le rythme des poursuites s’est accéléré, sans freiner la croissance de la Silicon Valley.

Les dirigeants les plus hauts placés de Google et de Meta (maison-mère de Facebook) sont par exemple accusés par des États américains d’avoir passé un accord illégal en 2018 pour asseoir leur domination du marché de la pub en ligne.

La semaine dernière encore, les procureurs de plusieurs États ont assigné Google en justice, l’accusant de collecter les données de géolocalisation d’internautes même quand ceux-ci ont expressément refusé, ce que le groupe dément.

Au Congrès, à Washington, les élus planchent sur des lois pour mettre fin aux monopoles des géants informatiques.

Les tribunaux et les Parlements avancent à un rythme modéré. Il y a deux semaines, Google a ainsi fait appel d’une décision de la justice européenne qui confirmait une amende de 2,4 milliards d’euros infligée par Bruxelles en 2017 pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix.

Mais selon l’analyste Scott Kessler, de Third Bridge, « sur le terrain de l’antitrust, Alphabet va devoir mener la bataille la plus difficile des Big Tech. Malgré la taille d’Apple et la mauvaise réputation de Meta/Facebook, Google est perçu comme l’entreprise la plus en difficulté dans ce domaine aux États-Unis ».