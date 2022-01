PHOTO MEGAN MILLER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Montréal) Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC) a dévoilé mardi son programme de formation visant à outiller les milieux de travail.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

La ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a annoncé un investissement de 150 000 $ sur trois ans pour le projet Milieux de travail alliés contre la violence conjugale, lors d’une conférence de presse virtuelle.

La formation est gratuite et disponible pour toute entreprise du Québec, quelle que soit sa taille, a affirmé la responsable du projet, Arina Grigorescu. Les organismes participants peuvent recevoir trois niveaux de certification.

Le RMFVVC propose ainsi de venir donner des conférences de sensibilisation, afin de permettre aux collègues de reconnaître les signes de violence et de réagir de manière appropriée pour aider la victime.

L’organisme peut aussi former des personnes-ressources au sein de l’entreprise, ou aider à développer des mesures d’accommodement pour les victimes.

Dernier bastion

« Pour de nombreuses femmes, leur emploi représente leur dernier bastion de liberté », a fait valoir la présidente du RMFVVC, Chantale Arseneault, rappelant que « les employeurs ont désormais l’obligation de prévenir la violence conjugale au travail ».

Malgré cela, le milieu de travail n’est pas une forteresse inébranlable, a prévenu Mme Grigorescu. Non seulement « les victimes subissent du harcèlement par téléphone ou par messages textes pendant les heures de semaine », mais certains agresseurs « se présentent même sur les heures de travail pour surveiller la victime ou pour parler à ses collègues ».

D’autres tentent de lui faire perdre son emploi, et donc son indépendance financière, en détruisant ses vêtements de travail ou en l’empêchant de dormir, a-t-elle expliqué. De plus, la victime a souvent de plus en plus de misère à remplir ses tâches à cause de son état de santé mentale.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.