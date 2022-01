Vélos stationnaires

Peloton chute à Wall Street, interromprait sa production selon des médias

(New York) Le spécialiste des vélos d’appartement et tapis de course haut de gamme Peloton a vu son action suspendue à la Bourse de New York jeudi, après une chute liée à une information de la chaîne américaine CNBC sur l’interruption de sa production.