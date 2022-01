Exiger la vaccination de ses employés

Une question qui ne fait pas l’unanimité

La possibilité de permettre aux employeurs d’exiger que leur personnel soit vacciné ne fait pas l’unanimité et semble créer un malaise chez certains commerçants et syndicats. Pour « mettre fin à cette ambiguïté » et dissiper la peur, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) demandent au gouvernement d’adopter une « loi claire » qui permettrait aux entreprises qui le veulent d’exiger que leurs employés relèvent leur manche, sans crainte de représailles.