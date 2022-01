Le fournisseur montréalais de services musicaux Stingray commence l’année en réalisant la deuxième plus grosse acquisition de son histoire.

Richard Dufour La Presse

Cette fois, Stingray achète InStore Audio Network, un important réseau audio commercial aux États-Unis.

La transaction annoncée en début de soirée mercredi est évaluée à une soixantaine de millions de dollars.

Les revenus d’InStore Audio Network ont atteint 18,5 millions en 2021. L’entreprise compte seulement une douzaine d’employés.

La direction souligne que InStore Audio Network s’adresse à près de 100 millions de consommateurs chaque semaine dans plus de 16 000 épiceries et pharmacies des États-Unis telles que CVS, Rite Aid, Albertsons, Safeway, etc.

Pour Stingray, il s’agit d’un changement de paradigme puisque l’entreprise offre maintenant beaucoup plus que de la musique à ses clients.

Et cette acquisition est significative puisque Stingray mise notamment sur son réseau multimédia commercial pour alimenter sa croissance future.

Le mois dernier, Stingray avait annoncé qu’elle allait produire des publicités audio numériques qu’elle intégrera dans les magasins du détaillant Dollarama connectés à son réseau multimédia. Stingray possède aussi une entente similaire avec l’épicier Métro.

« Au Canada, on compte avoir 5000 emplacements d’ici quelques mois. Aux États-Unis, on en achète 16 000 d’un coup. C’est trois fois plus gros qu’on pense être au Canada », souligne en entrevue Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Eric Boyko

« Les agences et les marques sont de plus en plus nombreuses à vouloir s’adresser aux consommateurs directement dans l’environnement commercial en misant sur des solutions publicitaires novatrices axées sur le numérique », dit-il.

« L’acquisition de InStore Audio Network permet d’asseoir notre présence sur le marché américain et d’accroître nos revenus dans la catégorie en croissance des médias pour espaces commerciaux. »

Le modèle d’affaires de Stingray continue de s’appuyer sur une stratégie de croissance par acquisitions. La direction s’était donné par le passé l’objectif d’en effectuer quatre ou cinq par année.

Stingray en a réalisé plus de 45 depuis sa fondation en 2007. La plus importante demeure celle d’une valeur d’un demi-milliard de dollars réalisée il y a quatre ans. L’achat d’une centaine de licences radio dans sept provinces du Canada anglais en 2018 qui appartenait à Newfoundland Capital Corp avait permis à Stingray de faire une percée en radiodiffusion.

L’action de Stingray a cédé 2 % mercredi pour clôturer à 6,86 $ à la Bourse de Toronto. Le titre a plus que doublé de valeur depuis son creux de mars 2020, mais reste encore loin de son sommet de 11 $ atteint en 2018 juste avant l’acquisition des stations de radio de Newfoundland Capital Corp.

Stingray est en Bourse depuis 2015.