Éric Martel, PDG de Bombardier : une entreprise stabilisée, plus facile à gérer

Plus d’un an et demi après sa nomination comme PDG de Bombardier, Éric Martel dirige aujourd’hui une entreprise qui est totalement recentrée sur la construction et le développement des jets d’affaires. Moins endettée, avec deux familles d’appareils qui sont reconnues à l’échelle internationale, Bombardier profite depuis le début de l’année d’un marché extrêmement favorable. S’agit-il d’un boom passager, propulsé par la pandémie de coronavirus, ou d’une tendance à plus long terme ? Le nouveau PDG nous explique le chemin parcouru et celui à venir pour Bombardier.