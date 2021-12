Naturiste compte actuellement une quarantaine de boutiques à travers le Québec. Celle qui vient d’ouvrir chez Metro s’appelle Naturiste Plus puisqu’elle offre une gamme de produits plus élargie.

L’entreprise Naturiste, qui se spécialise dans la vente de produits naturels, a ouvert il y a quelques semaines une boutique à l’intérieur du Metro Plus Beaumont, située à Mont-Royal. Cette association pourrait permettre à Naturiste de s’étendre à travers le réseau de supermarchés.

Nathaëlle Morissette La Presse

« Nous sommes ravis d’accueillir la toute première boutique Naturiste Plus dans l’un des magasins phares de notre bannière. Nous sommes constamment à la recherche d’entreprises québécoises innovantes qui se distinguent par la qualité de leurs produits, mais aussi par leur capacité à s’adapter au style de vie et aux besoins en constante évolution de nos clients, a déclaré Martin Turcotte, vice-président, mise en marché, épicerie chez Metro, dans un communiqué diffusé lundi. Notre entente avec Naturiste nous permet d’offrir à nos clients une façon supplémentaire de consommer des produits santé et mieux-être, tout en contribuant au développement d’une entreprise reconnue et bien d’ici. »

« Lorsque l'on constate la nouvelle tendance de magasinage des consommateurs de vouloir retrouver tous leurs produits sous un seul et même toit, et Metro étant la destination favorite des Québécois, il était pertinent pour Naturiste de travailler en partenariat, a pour sa part mentionné le président de l'entreprise, Stephen Rosenhek.