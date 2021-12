(Montréal) La Société des alcools du Québec (SAQ) a affiché vendredi un résultat net en hausse de 8,6 % pour son plus récent trimestre, alors que ses ventes ont progressé de 7,8 %.

La Presse Canadienne

La société d’État a notamment attribué cette amélioration à l’allègement des mesures sanitaires au cours du trimestre clos le 11 septembre, qui a amené une fréquentation accrue dans les bars et restaurants, en plus de donner lieu à davantage d’occasions de célébrer au sein des familles et groupes d’amis.

Le résultat net du deuxième trimestre de la SAQ s’est chiffré à 337,7 millions, en hausse de 26,7 millions par rapport à l’an dernier, tandis que les revenus ont atteint 928,1 millions, soit 67,1 millions de plus que pendant la même période en 2020.

Les charges nettes de la SAQ ont grimpé de 4 % par rapport à l’an dernier pour atteindre 129,7 millions, mais le ratio des charges nettes, qui exprime ces frais en tant que pourcentage des revenus, a reculé à 14,0 %, alors qu’il était de 14,5 % au deuxième trimestre précédent.

Les ventes du réseau des succursales et des centres spécialisés de la SAQ ont avancé de 9,8 % à 859,1 millions au plus récent trimestre, tandis que les volumes de vente ont atteint 48 millions de litres, soit 7,4 % de plus qu’à la même période l’an dernier.

La SAQ a observé un retour progressif des anciennes habitudes d’achat des consommateurs, dont les visites ont été plus nombreuses dans les succursales. Cependant, leurs achats étaient moindres à chaque visite. Le panier moyen des achats en succursale a diminué à 65,84 $ durant le deuxième trimestre, par rapport à 72,09 $ à la même période l’an dernier.

Les ventes réalisées auprès du réseau des grossistes-épiciers se sont établies à 69 millions, en baisse de 12,4 % par rapport à l’an dernier.

Par ailleurs, les ventes en ligne ont progressé de 26,6 % sur un an pour se chiffrer à 21,4 millions. Elles représentaient ainsi 3,0 % des ventes réalisées auprès des consommateurs.

La direction s’est dite satisfaite de ces résultats. « Les effets de l’allègement des mesures sanitaires et le maintien de certaines restrictions liées aux déplacements continuent d’influencer favorablement la performance de la SAQ », a-t-elle affirmé dans son rapport financier trimestriel.

Ces perspectives s’accompagnaient cependant d’une note rappelant que des incertitudes demeuraient « relativement à l’évolution de la crise de la COVID-19 et à ses répercussions futures ».

La SAQ compose aussi ces dernières semaines avec un conflit de travail entourant le renouvellement de la convention collective d’environ 800 employés d’entrepôt qui s’occupent notamment de l’approvisionnement des succursales et des restaurants.

Une entente de principe avait été conclue fin novembre, après quelques journées de grève. Depuis, les employés ont rejeté cette entente, mais sont malgré tout retournés au travail. Les pourparlers doivent reprendre lundi.