L’entreprise québécoise d’ingénierie-conseil en environnement Englobe effectue une autre acquisition de croissance dans l’Ouest canadien ; sa deuxième en autant de mois, et sa troisième au Canada hors Québec depuis le début de l’année.

Martin Vallières La Presse

Cette fois-ci, Englobe acquiert la firme albertaine MPE, spécialisée en « ingénierie municipale, de ressources en eau et de bâtiments ». MPE regroupe 230 employés parmi ses 11 bureaux répartis entre la Colombie-Britannique et le Manitoba.

Selon la direction d’Englobe, « la gamme de services de MPE s’intègre naturellement dans notre offre actuelle de services en infrastructures municipales. » Aussi, « cette acquisition de MPE contribue considérablement à l’expansion de nos activités dans l’Ouest canadien et servira de plateforme pour notre croissance continue partout au Canada. »

Toutes deux entreprises à capital détenu privément, Englobe et MPE ne divulguent pas les termes financiers de leur transaction.

Mais dans un communiqué transmis à La Presse, le coprésident d’Englobe, Mike Cormier, indique que lui et son équipe de direction « sommes particulièrement impressionnés par l’expertise de premier plan de MPE en ingénierie des ressources en eau. Ce sera un excellent complément à nos propres forces et à nos services afin de devenir un chef de file canadien avec cette expertise. »

Avec cette acquisition de MPE, qui s’ajoute à celle de la firme Prostatix aussi en Alberta en octobre, Englobe comptera plus de 2800 employés répartis parmi un réseau de 69 sites d’activités au Canada et cinq autres au Royaume-Uni et en France.

Avec un chiffre d’affaires approchant les 400 millions par an, Englobe en est à sa troisième acquisition d’expansion réalisée cette année seulement, et la septième réalisée depuis trois ans.