Shell est de loin la plus grosse entreprise néerlandaise, avec un chiffre d’affaires de 158 milliards d’euros en 2020. Un transfert de résidence fiscale vers le Royaume-Uni pourrait coûter au trésor néerlandais des « milliards » d’euros chaque année, ont estimé les médias néerlandais, sans donner de chiffre précis.

(La Haye) Royal Dutch Shell a eu pendant plus d’un siècle une présence emblématique aux Pays-Bas, rendant l’intention du géant des hydrocarbures de déménager son siège au Royaume-Uni particulièrement douloureuse pour les Néerlandais.

Danny KEMP Agence France-Presse

Il est d’autant plus exaspérant pour le pays que sa plus grande entreprise veut suivre le géant de l’agroalimentaire Unilever à Londres, et ce malgré le coup de pouce économique espéré du Brexit.

Voici quelques questions et réponses clés sur l’annonce de Shell lundi :

Quel âge à Shell ?

Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, ou la compagnie royale du pétrole néerlandais, a été créée en 1890 afin de chercher du pétrole dans les Indes néerlandaises de l’époque, l’Indonésie aujourd’hui.

Le 23 avril 1907, elle a fusionné avec la société britannique Shell Transport and Trading (transport et commerce, en français) afin d’affronter leur principal concurrent, l’Américain Standard Oil.

En partie en raison de sensibilités nationales, le groupe était une société à double cotation avec son siège à La Haye, à l’instar d’Unilever, formé par un accord similaire à travers la mer du Nord.

Depuis 2005, Shell est enregistré en Grande-Bretagne mais avec une résidence fiscale néerlandaise.

Quel impact pour l’économie néerlandaise ?

Shell est de loin la plus grosse entreprise néerlandaise, avec un chiffre d’affaires de 158 milliards d’euros en 2020.

Un transfert de résidence fiscale vers le Royaume-Uni pourrait coûter au trésor néerlandais des « milliards » d’euros chaque année, ont estimé les médias néerlandais, sans donner de chiffre précis.

Parmi les plus gros employeurs aux Pays-Bas, Shell compte plus de 8500 employés dans le pays. Shell assure que ces chiffres devraient rester inchangés.

Au-delà des chiffres, Shell représente pour les Néerlandais un symbole national, collant à leur image de nation tournée vers l’extérieur, de commerçants et d’explorateurs.

Quel est le problème avec les taxes ?

Les Néerlandais semblent avoir ces dernières années refroidi leurs multinationales, suscitant des inquiétudes sur des questions telles que l’évasion fiscale et l’environnement.

Malgré de nombreuses critiques, le premier ministre Mark Rutte avait tenté de supprimer une taxe sur les dividendes pour les entreprises, avec en tête des multinationales comme Shell et Unilever.

Les multinationales jugeaient pour leur part les charges financières et réglementaires dues à leur bicéphale de plus en plus lourdes.

Le Brexit ne devait-il pas stimuler les Pays-Bas ?

Le divorce entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne était censé stimuler les Pays-Bas, mais si Amsterdam a gagné du centre financier de Londres, tout n’a pas tourné à la faveur les Néerlandais.

En 2018, le géant de l’agroalimentaire Unilever avait suite à une révolte des actionnaires abandonné le projet de déplacer le siège de l’entreprise de Londres vers les Pays-Bas. En 2020, Unilever devenait une entreprise uniquement britannique.

Affaibli politiquement après avoir échoué à garder Unilever, M. Rutte avait fini par abandonner sa mesure impopulaire d’allègement fiscal, ce qui avait mécontenté Shell.

Andrew Mackenzie, président du conseil d’administration, avait déclaré que la situation vis-à-vis de la taxe sur les dividendes signifiait que Shell était « amené à aller au Royaume-Uni ».

Quel impact sur l’affaire climat ?

En avril, un tribunal néerlandais a condamné la société à réduire ses gaz à effet de serre, un nouveau revers aux Pays-Bas pour Shell.

Mais l’entreprise et les écologistes à l’origine de l’affaire judiciaire affirment que la décision sera maintenue même si Shell déménage.

« Cela n’aura aucun effet sur l’affaire contre Shell. Cette affaire restera sous le contrôle du tribunal néerlandais », a assuré Peer de Rijk des Amis de la Terre.

Les plans « n’auront aucun impact sur les procédures judiciaires liées au verdict climatique », a déclaré Shell.