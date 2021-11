À compter de 2023, Café William promet un transport vert de ses grains de café en provenance de l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. Le torréfacteur vient d’investir dans un premier bateau cargo à voile, zéro émission, pour faire voyager sa matière première vers ses usines de Sherbrooke.

Isabelle Massé La Presse

Le navire se nomme Ceiba et sera construit de manière durable par l’entreprise Sailcargo du Costa Rica. Il peut transporter une dizaine de conteneurs. Café William sera l’actionnaire principal du navire, elle qui a investi un demi-million de dollars américains pour permettre sa construction. « On veut s’améliorer, lance Serge Picard, propriétaire de Café William. Notre breuvage est le deuxième plus consommé sur la planète. Le premier en Amérique du Nord. Plus de 85 % de ce qui est consommé est importé. Le café ne pousse pas dans le Grand Nord du Québec. L’empreinte carbone est très lourde. On est donc dévoué à limiter notre empreinte. »

Présentement, les grains de café de Café William font le voyage par bateau conteneur qui brûle du bunker fuel. « C’est le moyen de transport le plus polluant, note Serge Picard. Ça nous tracasse. Pendant le confinement, on a donc cherché une solution. Nous nous sommes commis avec Sailcargo avec notre argent, sans subvention. Et on s’est engagé à remplir le bateau totalement pour tous les voyages qui proviennent de l’Amérique du Sud. »

Le Ceiba pourra ainsi accueillir d’autres marchandises… et avoir des frères et sœurs pouvant transporter 100 conteneurs éventuellement. Sailcargo a d’ailleurs présenté son bateau à la COP26 de Glasgow. « On ne veut pas que ce soit exclusif, dit Serge Picard. On veut que ça fasse de grandes vagues afin qu’on se débarrasse des hydrocarbures le plus vite possible. »

Café William importe des grains de café – 400 conteneurs en 2021 – également de l’Afrique et de l’Asie. « Il y a actuellement 70 000 bateaux-conteneurs recensés dans le monde, affirme Serge Picard. Ils émettent plus de CO 2 que l’Allemagne entière qui est le poumon industriel de l’Europe. »

Pour chaque arbre utilisé pour construire un bateau, Sailcargo promet d’en replanter dix. Par ailleurs, vent ou non, le bateau devrait chaque fois arriver à destination comme prévu, comme il est muni d’un système hybride, soit des hélices permettant aussi la propulsion avec électricité. « Il s’agit d’une première mondiale dans l’industrie du transport maritime de marchandises, dit Danielle Doggett, fondatrice et PDG de Sailcargo, dans un communiqué. Le Ceiba est un navire construit de manière durable qui transportera des marchandises, sans aucune émission. Lorsqu’il sera mis en opération en 2023, il sera le plus grand navire de fret océanique actif et propre au monde. »

De son côté, Café William s’est aussi penché sur la façon de livrer sans émettre d’émissions ses grains de café à destination, soit jusqu’à Sherbrooke, une fois ses provisions débarquées du bateau. « L’aspect du transport terrestre s’apprête à être réglée, mentionne Serge Picard. Une annonce devrait être faite sous peu. »

Café William existe depuis 1988 et compte 190 employés dans des usines et bureaux à Sherbrooke, Detroit et au New Jersey notamment.