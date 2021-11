Entreprises

Cominar a rencontré de nombreux acheteurs

(Québec) Cominar a rencontré de « nombreux » acheteurs potentiels avant d’accepter l’offre de Canderel au bout d’un processus qui a duré plus d’un an, affirme Sylvain Cossette, président et chef de la direction du fonds immobilier de Québec.