Entreprises

BCE hausse son bénéfice net de 9,9 % à 813 millions

(Montréal) BCE a affiché jeudi un profit du troisième trimestre en hausse de 10 % par rapport à la même période l’an dernier, répondant aux attentes des analystes grâce à un plus grand nombre d’abonnés mobiles et internet et à de plus fortes dépenses publicitaires sur l’ensemble de ses plateformes.