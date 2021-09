Next va gérer les activités de Gap au Royaume-Uni.

Next va gérer la marque Gap en franchise

(Londres) La chaine d’habillement britannique Next a passé un accord de coentreprise avec l’américain Gap pour gérer ses activités au Royaume-Uni et en Irlande en tant que partenaire franchisé, d’après un communiqué commun vendredi.

Agence France-Presse

Next détiendra 51 % au sein de leur coentreprise — Gap le restant — et gèrera les activités numériques, les points de vente et services d’achat en ligne avec collecte à travers la région.

Cette annonce survient après celle en juillet par Gap de la fermeture de ses 81 magasins en Irlande et au Royaume-Uni dans le cadre d’un « examen stratégique » de ses opérations en Europe.

Gap avait aussi annoncé en octobre dernier envisager la fermeture de ses magasins en France, au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie.

En France, le 25 juin, l’Autorité de la concurrence a donné son accord au rachat par le fonds FIB des 21 magasins français de l’enseigne.

L’action de Next prenait 2,10 % à 8170,00 pence à la mi-séance dans un marché en légère baisse.