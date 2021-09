L’entreprise Innergex, un important développeur et exploitant de centrales d’énergie électrique de sources renouvelables (hydro, éolien, solaire), a affirmé ses ambitions de croissance jusqu’à 1,4 milliard de revenus en 2025 lors de sa « journée d’investisseurs » tenue mercredi en téléconférence avec des analystes et des gestionnaires de fonds d’investissement.

Martin Vallières La Presse

« C’était important pour nous d’expliquer aux investisseurs que le marché des énergies renouvelables est devenu énorme et qu’il attire de plus en plus des capitaux qui se retirent de l’industrie pétrolière et gazière. Et que dans un tel contexte, Innergex a énormément de potentiel de marché devant elle, qui alimentera une croissance assez exceptionnelle au cours des prochaines années », a indiqué Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex, lors d’une discussion avec La Presse après la première « journée d’investisseurs » pour cette entreprise d’une peu plus de quatre milliards de dollars en valeur boursière.

« En tant qu’entreprise pleinement intégrée, de la conception à la réalisation et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables, Innergex est bien outillée pour créer de la valeur ajoutée dans ce marché en pleine croissance, a ajouté M. Letellier.

« Aussi, avec Hydro-Québec comme actionnaire minoritaire principal (19,9 %) depuis l’an dernier, nous avons l’avantage d’un solide partenaire à long terme pour bien réaliser notre potentiel de croissance au Canada et à l’international. »

Lors de leur présentation aux investisseurs, les hauts dirigeants d’Innergex ont pu expliquer et détailler leur plan d’affaires pour atteindre leurs principaux objectifs financiers établis d’ici la fin de l’année financière 2025.

Pour l’essentiel, Innergex veut doubler ses revenus annuels totaux aux environs de 1,4 milliard, tout en rehaussant son bénéfice d’exploitation (BAIIA ajusté) aux environs du milliard de dollars. Innergex veut aussi doubler ses flux de trésorerie disponibles (« free cash flow ») à hauteur d’un dollar par action en 2025, contre 50 cents dans son plus récent exercice 2020.

Pour parvenir à de tels objectifs, Innergex mise notamment sur la réalisation d’ici 2025 d’une trentaine de projets qui ajouteront quelque 2112 mégawatts à sa capacité de production totale, qui passerait alors le seuil des 5500 mégawatts. Cette capacité est située surtout au Canada et aux États-Unis, mais aussi en France et au Chili.

Dans son compte-rendu de la présentation d’Innergex, l’analyste Nelson Ng de la firme RBC Dominion Securities, une filiale de la Banque Royale, estime que « la direction d’Innergex a fourni de bons détails et un plan crédible pour atteindre ses objectifs financiers de 2025, qui ont d’ailleurs été légèrement augmentés. »

L’analyste de RBC réitère sa prévision d’une « performance de secteur » et son prix-cible de 24 $ d’ici un an envers les actions d’Innergex cotées à la Bourse de Toronto.