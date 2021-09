(Montréal) Les revenus de Guru Organic Energy ont atteint le sommet record de 8,0 millions pour son troisième trimestre, ce qui n’a pas empêché le producteur de boissons énergétiques d’afficher mardi une perte nette de 2 millions.

La Presse Canadienne

La société montréalaise a affiché une perte nette par action de 7 cents pour le trimestre clos le 31 juillet, ce qui se comparait à un profit net de 1,2 million, ou 5 cents par action, lors de la même période un an plus tôt.

Selon Guru, la perte nette reflète notamment les coûts supplémentaires associés à son changement de statut en tant que société publique. Guru a fait son entrée à la Bourse de Toronto en novembre 2020.

Le lancement d’activités de commercialisation sur le terrain et dans les points de vente en Ontario, dans l’Ouest canadien et dans les provinces de l’Atlantique et les coûts liés à la mise en place de mesures prévues dans des plans d’expansion ont aussi nui à la rentabilité au plus récent trimestre, a précisé Guru.

Guru a attribué la croissance annuelle de 22 % de ses revenus à une hausse de 32 % des ventes au Canada, notamment grâce à l’augmentation du nombre de points de vente. Aux États-Unis, les ventes ont diminué de 7 % en dollars constants au cours du troisième trimestre, par rapport à la même période l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à une perte par action de 6 cents, ainsi qu’à un chiffre d’affaires de 7,5 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

« Nous sommes fiers d’avoir non seulement réalisé des revenus records, maintenu des marges solides et élargi notre réseau de canaux de ventes », a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction de Guru, Carl Goyette.

Le grand patron a notamment évoqué la conclusion, en juin, d’une entente de distribution exclusive canadienne avec PepsiCo, qui devrait entrer en vigueur le 4 octobre.

« Cette nouvelle façon de fonctionner simplifiera grandement notre gestion de la relation client et nos activités de distribution au Canada, et nous permettra de nous concentrer exclusivement sur l’approvisionnement de PepsiCo et sur l’augmentation de la notoriété de la marque Guru », a affirmé M. Goyette.

Guru a aussi conclu en juillet un financement par prise ferme et placement privé, qui a généré un produit brut de 49,6 millions renforçant sa position financière. M. Goyette a précisé que la société avait l’intention de profiter de cette situation pour intensifier le positionnement de sa marque et ses efforts de marketing en Amérique du Nord.