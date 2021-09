(Stellarton) Empire, le propriétaire des chaînes d’épiceries IGA, Sobeys et Safeway, a affiché jeudi un profit de 188,5 millions de dollars pour son plus récent trimestre.

La Presse Canadienne

Le profit par action de la société de Stellarton, en Nouvelle-Écosse, s’est établi à 70 cents pour le trimestre clos le 31 juillet.

En comparaison, Empire avait réalisé un profit de 191,9 millions $, ou 71 cents par action, lors de la même période un an plus tôt, alors qu’elle avait profité d’un gain significatif tiré d’une transaction immobilière, partiellement contrebalancé par un paiement forfaitaire lié à la convention collective en Alberta.

En excluant les deux éléments non récurrents de l’an dernier, Empire a indiqué que son profit du plus récent trimestre montrait une croissance de 4,5 %.

Les ventes du premier trimestre de l’entreprise ont totalisé 7,6 milliards, en hausse par rapport à celles de près de 7,4 milliards de la même période l’an dernier. Elles ont été stimulées par l’acquisition de Longo’s et par de plus importantes ventes de carburant, attribuables à une hausse de la demande et des prix.

Les ventes des magasins ouverts depuis au mois un an ont reculé de 0,5 % par rapport à l’an dernier, mais elles ont retraité de 2,2 % lorsque les ventes de carburant sont exclues.