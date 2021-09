Entreprises

Airbus

Plus de 100 commandes en août, en forte hausse par rapport à juillet

(Paris) Airbus a enregistré plus de 100 nouvelles commandes d’avions commerciaux en août, notamment de la part de Delta, Jet2.com et Latam, et livré dans le même temps 40 appareils, a annoncé mardi soir l’avionneur européen.