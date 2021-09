(Toronto) Le Chemin de fer Canadien Pacifique a approché le conseil d’administration de Kansas City Southern pour lui signifier qu’il était toujours intéressé à faire son acquisition, après que les autorités réglementaires américaines ont rejeté mardi un élément clé de l’offre de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

La Presse Canadienne

« C’est la combinaison parfaite », a affirmé mercredi le chef de la direction du Canadien Pacifique (CP), Keith Creel, lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs, au lendemain du rejet, par le Surface Transportation Board des États-Unis, de la demande du Canadien National (CN) de recourir à une fiducie de vote dans le cadre de son offre pour KCS.

Le CP a soutenu que son offre de 31 milliards US, même si elle est de moindre valeur que celle de 33,6 milliards US du CN, comportait moins de risques réglementaires.

« Pour que la valeur soit réalisée, elle doit être réalisable. Elle ne peut pas être illusoire. Nous avons la certitude d’un accord, et cette valeur est réalisable », a fait valoir M. Creel.

Le CN s’est dit déçu par la décision de l’organisme de réglementation américain, mais a affirmé qu’il restait persuadé que son offre d’acquisition du transporteur ferroviaire américain était d’intérêt public.

La mise en place d’une fiducie de vote aurait assuré l’indépendance et la santé financière de KCS pendant le déroulement d’un examen approfondi de la transaction, tout en permettant aux actionnaires d’être payés sans devoir attendre une décision finale sur la proposition d’acquisition du CN.

Cependant, le STB a souligné que même si la fiducie aurait empêché le CN d’être en contrôle direct des activités de KCS, la société montréalaise en aurait tout de même été le propriétaire réel et aurait partagé ses profits.

Le CN a répondu qu’il évaluait ses options à la lumière de la décision.

Le conseil d’administration de KCS, qui avait soutenu l’offre du CN, a indiqué mercredi qu’il était également déçu de la décision et qu’il travaillait avec le CN pour évaluer leurs options.

KCS a ajouté qu’il avait l’intention d’ajourner une assemblée spéciale qui avait été prévue vendredi, au cours de laquelle les actionnaires devaient voter sur la proposition du CN.

Le chemin de fer américain a expliqué qu’il évaluerait la proposition du CP conformément aux termes de l’accord de fusion de KCS avec le CN, et y répondrait en temps voulu.

L’acquisition proposée par le CN serait la première prise de contrôle d’un important chemin de fer américain en deux décennies. Les règles américaines entourant les fusions des chemins de fer ont été resserrées en 2001, et la proposition du CN serait la première à les mettre à l’épreuve.

Le CP a déjà obtenu, plus tôt cette année, l’approbation du STB pour mettre en place une fiducie de vote, en raison de sa plus petite taille et de l’absence de chevauchements avec KCS. Il a aussi obtenu une dérogation afin que son offre soit examinée selon les anciens critères de fusion.