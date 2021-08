(Montréal) Le gestionnaire d’actif montréalais a augmenté la taille de ses actifs sous gestion de 4,2 % sur une période de trois mois, pour atteindre 179,5 milliards à la fin du deuxième trimestre, le 30 juin dernier.

La Presse Canadienne

Au deuxième trimestre, le gestionnaire d’actif montréalais a dévoilé, jeudi, un bénéfice ajusté par action de 0,36 $, par rapport à 0,38 $ à la même période l’an dernier. Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 0,30 $, selon Refinitiv.

« Nous sommes très heureux de nos résultats du deuxième trimestre et de notre rendement pour le premier semestre de 2021, qui cadrent avec le scénario de croissance économique que nous avions projeté plus tôt au cours de l’exercice », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction, dans un communiqué.

La taille de l’actif sous gestion a progressé grâce à l’ajout de 25,9 milliards en nouveaux mandats, mais a été compensée en partie par la vente d’actifs et la perte de certains clients.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société atteint 13,3 millions, comparativement à une perte de 14,7 millions à la même période l’an dernier. Les revenus, pour leur part, sont demeurés stables, avec une légère hausse de 0,3 % à 167,4 millions.