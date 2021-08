Entreprises

Stingray augmente ses revenus de 24 %

(Montréal) Les revenus publicitaires radiophoniques sont de retour. Les stations radio de Stingray s’approchent de plus en plus du moment où elles auront récupéré les revenus perdus durant la pandémie, croit Eric Boyko, le président, cofondateur et chef de la direction de l’entreprise montréalaise.