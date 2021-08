Les pertes de Lightspeed ont plus que doublé au cours de son plus récent trimestre, alors même que de nombreuses entreprises ont rouvert à la suite des confinements mis en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

Le chef de la direction de la société spécialisée dans le commerce électronique, Dax Dasilva, a indiqué jeudi que la levée des restrictions liées à la crise sanitaire avait fait grimper ses paiements ces derniers mois et que l’intérêt des clients était élevé.

« Alors que les économies commencent à rouvrir, nous constatons un impact très positif sur notre activité globale, non seulement de la part de nouveaux clients, mais également d’une demande accrue de la part des clients existants », a-t-il indiqué aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

Les actionnaires de l’entreprise ont voté jeudi pour changer son nom pour Lightspeed Commerce, comparativement à Lightspeed POS précédemment, afin de mieux refléter tous les services qu’elle fournit.

Lightspeed commercialise de plus en plus sa gamme de services, alors que de nombreux pays rouvrent leurs économies et, dans certains cas, abandonnent l’obligation de porter des masques et l’imposition de quarantaines.

Mais la pandémie et les risques qu’elle entraîne pour Lightspeed ne sont pas encore disparus.

Le variant Delta de la COVID-19 s’avère virulent, les efforts de vaccination sont au point mort dans certains pays et les responsables de la santé prédisent de plus en plus qu’une quatrième vague de virus se pointera à l’automne.

« Cela reste un environnement imprévisible », a estimé M. Dasilva.

« Nous avons vu certaines zones géographiques revenir en confinement et nous avons vu les manchettes sur le variant Delta et ce que cela pourrait signifier, nous continuerons donc d’être prudents à court terme. »

Concurrence accrue depuis un an

Les rivales de Lightspeed comme Shopify et Square représentent également des défis pour Lightspeed, car elles ont passé une grande partie de la pandémie à déployer des offres pour de nouveaux clients et à inciter les marques de toutes tailles à utiliser leur logiciel.

Square, qui appartient à Jack Dorsey, un des fondateurs du réseau Twitter, a encore augmenté la mise cette semaine en rachetant l’australienne Afterpay, un service de type « achetez maintenant et payez plus tard » pour 29 milliards US.

Interrogés jeudi par des analystes sur la possibilité que Lightspeed déploie un service similaire, les dirigeants ont estimé que ce genre de service avait une valeur, mais que l’entreprise était occupée avec d’autres idées pour l’instant qu’elle laisserait ses réserves de données l’aider à déterminer ses projets à venir.

Pour l’instant, Lightspeed se concentre sur la mise en valeur de l’étendue de ses offres, qui se sont considérablement développées au cours de la dernière année, et elle s’efforce d’intégrer plusieurs nouvelles acquisitions à ses activités.

La première de celles-ci est Ecwid, une société de commerce électronique d’Encinitas, en Californie dont l’acquisition a été conclue le 1er juillet.

Ecwid, fondée en 2009 pour permettre aux petites entreprises d’ajouter facilement des boutiques en ligne à leurs sites existants, revendique 130 000 clients payants dans plus de 100 pays.

Lightspeed devrait également conclure un accord d’acquisition avec la société de vente en gros de logiciels NuOrder, établie à Los Angeles.

NuOrder compte, parmi les 3000 marques avec lesquelles elle travaille, Coach, Converse, Canada Goose, Steve Madden, JW Anderson et Helmut Lang.

Ces transactions ont pesé sur les résultats financiers de Lightspeed et la société a affiché jeudi une perte de 49,3 millions US, ou 38 cents US par action, pour son premier trimestre.

Cela se compare à une perte de 20,1 millions US, ou 22 cents US par action, un an plus tôt.

Sur une base ajustée, la perte nette s’est établie à 6,9 millions US, ou 5 cents US par action, comparativement à une perte de 2,7 millions US, ou 3 cents US par action, au premier trimestre de 2020.

Les revenus pour le trimestre clos le 30 juin ont bondi de 220 % à 115,9 millions US, contre 36,2 millions US lors de la même période un an plus tôt. Les acquisitions ont contribué au chiffre d’affaires à hauteur de 50,5 millions US.

Les analystes s’attendaient en moyenne à ce que Lightspeed réalise un profit ajusté de 16 cents par action à partir de revenu de 92,8 millions US, selon les prévisions recueillies par la société de données financières Refinitiv.