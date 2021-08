(Toronto) La Financière Sun Life a réalisé un bénéfice net du deuxième trimestre en hausse de 73 %, ce qu’elle a attribué aux améliorations des marchés, en particulier pour les taux d’intérêt.

La Presse Canadienne

L’assureur torontois a affiché un bénéfice de 900 millions, ou 1,53 $ par action, pour son plus récent trimestre, ce qui se comparait à un profit de 519 millions, ou 88 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Le bénéfice sous-jacent a grimpé de 19,5 % à 883 millions, ou 1,50 $ par action, alors qu’il avait été de 739 millions, ou 1,26 $ par action, un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 1,47 $ par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les ventes d’assurances ont grimpé de près de 15 % à 710 millions tandis que celles de produits de gestion de patrimoine ont glissé de 2,9 % à 55 millions.

La valeur des affaires nouvelles a grimpé à 284 millions, par rapport à 206 millions un an plus tôt.

« La Sun Life a affiché de solides résultats au deuxième trimestre grâce à une progression dans ses quatre piliers », a affirmé dans un communiqué le président et futur chef de la direction de la Sun Life, Kevin Strain. « Ces résultats reflètent notre capacité de réaliser notre stratégie, l’importance de la santé et de la sécurité financière pour nos clients et nos efforts soutenus pour améliorer nos capacités numériques. »

M. Strain succédera à Dean Connor, qui prendra sa retraite vendredi après avoir passé 15 ans à la Sun Life, dont 10 en tant que chef de la direction.

« M. Connor a bâti de solides assises pour l’avenir, notamment en nous taillant une place sur le marché de la gestion d’actifs alternatifs et en assurant la croissance en Asie », a souligné M. Strain.

Le Canada a été le plus grand contributeur au bénéfice net du trimestre, générant 404 millions des 900 millions. Les ventes d’assurance ont grimpé de 30 % à 196 millions au pays, tandis que celles de produits de gestion de patrimoine ont avancé de 47 % à 3,8 milliards.