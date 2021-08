(Toronto) L’entreprise de communications BCE affirme que ses bénéfices ont bondi au deuxième trimestre et que ses revenus ont augmenté de 6,4 %, alors qu’elle a ajouté de nouveaux clients un an après avoir ressenti les premiers effets de la COVID-19.

La Presse Canadienne

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 685 millions de dollars ou 0,76 $ par action, en hausse de 237 millions de dollars ou 0,26 $ par action en comparaison à l’année précédente.

Sur une base ajustée, le bénéfice net a augmenté de 31 % pour atteindre 751 millions de dollars ou 0,83 $ par action, contre 573 millions de dollars ou 0,63 $ par action au deuxième trimestre de 2020.

Les revenus se sont élevés à 5,7 milliards de dollars alors qu’ils se chiffraient à près de 5,4 milliards de dollars au trimestre de l’année précédente.

Les analystes s’attendaient en moyenne à ce que le géant des télécommunications déclare 0,78 $ par action de bénéfices ajustés sur 5,73 milliards de dollars de revenus, selon la firme de données financières Refinitiv.

BCE dit avoir ajouté 115 906 d’abonnés pour ses services de téléphones mobiles sans fil, de l’internet et de télé IP de détail, en hausse de 75 % par rapport à la même période l’année dernière.

« Depuis un an et demi, les employés de Bell dans chaque province et territoire relèvent jour et nuit le défi de permettre à la population canadienne de demeurer connectée, informée et soutenue pendant la crise », a commenté le président et chef de la direction de BCE, Mirko Bibic, dans un communiqué.

« La performance extraordinaire de notre équipe au deuxième trimestre, annoncée aujourd’hui, illustre le fait que nous allons de l’avant et misons sur l’expérience de 141 ans de Bell en matière de service, d’innovation et d’investissement comme jamais auparavant, pour le bien de toutes nos parties prenantes », a-t-il ajouté.