Stingray doit annoncer ce lundi l’acquisition d’une application de musique de détente.

Richard Dufour La Presse

Le fournisseur montréalais de services musicaux acquiert Calm Radio, une entreprise de Toronto en voie de devenir « le Spotify du marché du bien-être », selon la direction. La valeur de la transaction est d’environ une vingtaine de millions de dollars.

Il s’agit de la première acquisition réalisée par Stingray depuis plus d’un an, c’est-à-dire depuis l’achat de Sensorial Marketing Mexico, en mai 2020. La croissance par acquisition est un important élément de la stratégie chez Stingray.

Le vice-président principal au marketing et aux communications de Stingray, Mathieu Péloquin, soutient que l’entreprise n’a pas réalisé de transaction au cours des 12 derniers mois parce que l’équipe de direction s’est surtout concentrée sur la gestion de la pandémie et la réduction de la dette.

Créée il y a 12 ans par l’entrepreneur et compositeur Eric Harry, Calm Radio compte plus de 30 000 abonnés et produit notamment des livres audio et des émissions balado.

« Ça fait trois ans qu’on discutait »

« Ça fait trois ans qu’on discutait avec Calm Radio », dit Mathieu Péloquin. Il explique que le patron de Calm Radio a vu le potentiel du réseau de distribution de Stingray pour poursuivre sa croissance. « Nos produits sont dans plus d’un demi-million de chambres d’hôtel en Amérique du Nord. Calm Radio est le genre de service qui, par exemple, fonctionnera bien sur demande au moment de l’enregistrement d’une personne au début de son séjour à l’hôtel. »

Un élément intéressant de la transaction, ajoute Mathieu Péloquin, est le catalogue de Calm Radio.

Il y a des centaines d’heures de musique [des compositions originales] qui nous appartiendront et qu’on pourra utiliser à travers nos autres produits. Mathieu Péloquin, vice-président principal au marketing et aux communications de Stingray

Un peu comme Spotify, Calm Radio est une application gratuite avec un certain niveau de publicité. Cette publicité peut être évitée sur Calm Radio moyennant un abonnement de 10,99 $ par mois.

Calm Radio offre à ses auditeurs de la musique d’ambiance acoustique, classique, jazz ou contemporaine, mais aussi de la musique de méditation et des sonorités apaisantes, ainsi que de la musique, des histoires et des ambiances sonores favorisant le sommeil. L’offre de services comprend également des vidéos contemplatives.

Stingray a dévoilé sa performance de fin d’exercice le 2 juin et son action est maintenant en hausse de plus de 15 % depuis le début du mois de juin. Le titre a plus que doublé à la Bourse de Toronto depuis son creux atteint en mars 2020.