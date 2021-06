Depuis 2019, Claire Bara était vice-présidente exécutive et directrice générale au marketing et à la gestion des revenus pour la filiale canadienne de Lassonde.

Le fabricant québécois de jus et de boissons Lassonde a annoncé mercredi la nomination de Claire Bara en tant que nouvelle présidente de sa filiale canadienne, A. Lassonde Inc.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Depuis 2019, la principale intéressée portait déjà deux chapeaux importants, soit ceux de vice-présidente exécutive et de directrice générale au marketing et à la gestion des revenus.

« Dans ce nouveau rôle, Mme Bara dirigera les activités commerciales de cette filiale qui développe, fabrique et commercialise des jus et boissons prêts à boire et des collations à base de fruits pour le marché canadien. Son expérience, sa vision et ses qualités de gestionnaire continueront d’être mises à profit afin de relever les défis de ce marché hautement compétitif », a indiqué l’organisation dans un très bref communiqué paru mercredi en fin de journée.

En mars, le groupe Industries Lassonde, qui est établi à Rougemont, en Montérégie, avait pour sa part révélé que son grand patron Jean Gattuso quitterait ses fonctions le 30 septembre prochain, après avoir passé pas moins de 34 années au sein de sa direction. Il sera remplacé par Vincent R. Timpano.