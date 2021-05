Le résultat net attribuable aux détenteurs d’instruments de capitaux propres de la Société a été de 19,8 millions pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021, par rapport à 78,4 millions au trimestre correspondant un an plus tôt, une baisse de 75 %.

(Montréal) Le spécialiste des simulateurs de vol et de la formation CAE a déclaré mercredi des profits en forte baisse au quatrième trimestre de l’exercice 2021.

La Presse Canadienne

Le bénéfice par action a donc été de 7 cents, par rapport à 29 cents un an plus tôt.

L’entreprise montréalaise a généré un chiffre d’affaires de 894,3 millions, en baisse par rapport à 977,3 millions au même trimestre un an plus tôt.

CAE a tourné la page sur un exercice 2021 écrit à l’encre rouge avec une perte de 47,2 millions, par rapport à des bénéfices de 311,4 millions pour l’exercice 2020.

Le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent, a attribué ces résultats décevants aux répercussions de la COVID-19, qui ont causé le « plus grand choc de l’histoire de l’aviation civile », et aux perturbations majeures sur les marchés de la défense et de la santé.