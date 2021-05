Entreprises

L’opérateur d’oléoducs Colonial Pipeline victime d’une cyberattaque

(Washington) Colonial Pipeline, un des plus grands opérateurs de gazoducs américains, a dû cesser toutes ses opérations vendredi après avoir été victime d’une cyberattaque, a indiqué la compagnie qui transporte de l’essence et du diesel sur plus de 8800 km de pipelines à travers les États-Unis.