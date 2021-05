Douze ans après être passée dans des mains américaines, puis chinoises, Cossette redevient québécoise. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et CVC Capital Partners annoncent qu’ils font l’acquisition d’une part majoritaire des agences de BlueFocus International, filiale de la chinoise BlueFocus Intelligent Communication Group. Celle-ci comprend Vision7 International, propriétaire des agences de communications Cossette, Cossette Média, Eleven et Citoyen, en plus de l’agence anglaise We Are Social et américaine fuseproject. Le siège social de ce nouveau groupe sera au Québec.

Isabelle Massé

La Presse

L’entente entraînera la création d’un groupe mondial d’agences de publicité et de services de marketing axées sur le numérique et la technologie, lit-on dans un communiqué. La nouvelle entité compte plus de 2500 employés répartis dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région de l’Asie-Pacifique.

« Notre partenariat avec la CDPQ et CVC nous permettra de poursuivre notre stratégie d’expansion et de transformation, déclare Brett Marchand, président et chef de la direction de Vision7 International, qui sera désormais chef de la direction de la nouvelle entité. Cet investissement dans notre expansion géographique et dans l’accroissement de nos capacités, de même que dans les offres technologiques et de données de prochaine génération, nous permettra d’offrir des services de pointe à nos clients et des occasions de développement sans égales à nos talents partout dans le monde. »

« La CDPQ est très fière de participer à cette transaction qui permettra la naissance d’un nouveau groupe mondial en communication et marketing dont le centre d’expertise et le siège social seront établis au Québec », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable.

Rappelons que Vision7 avait d’abord été achetée en 2009 par le fonds d’investissement américain Mill Road Capital, qui détenait alors 51 % de ses actions, et qui l’a revendue en 2014 à BlueFocus.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.