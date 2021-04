(Calgary) Les actions de l’Impériale ont bondi vendredi après que la pétrolière eut augmenté son dividende de près de 23 % et annoncé un rachat d’actions accéléré, préférant remettre du capital aux actionnaires plutôt que d’investir dans des projets de croissance.

Dan Healing

La Presse Canadienne

La société basée à Calgary a aussi fait état d’une production qui a surpassé les attentes des analystes pour le premier trimestre.

Lors d’une téléconférence avec des investisseurs en matinée, le chef de la direction Brad Corson a souligné que les versements de dividende ont été bonifiés chaque année depuis 26 ans.

« Les annonces d’aujourd’hui continuent de souligner non seulement notre situation financière solide et notre confiance en l’avenir, mais elles démontrent aussi notre engagement continu de distribuer de la trésorerie aux actionnaires », a-t-il déclaré.

La société a fait passer son dividende de 22 à 27 cents par action.

Son programme de rachat d’actions a aussi été élargi pour acheter au cours des deux prochains mois jusqu’à 4 % des actions ordinaires en circulation, soit plus de 29 millions au lieu de 50 000 d’actions, pour une somme de jusqu’à 1 milliard.

L’analyste Dennis Fong, de la CIBC, a qualifié cette annonce de « surprise positive », le programme risquant selon lui d’être reconduit en juillet à un rythme similaire, voire supérieur.

À la Bourse de Toronto, les actions de la pétrolière ont grimpé de jusqu’à 4,8 % ou de 1,63 $ pour s’établir à 35,51 $, un sommet en un an.

La pétrolière Impériale a affiché vendredi un bénéfice de 392 millions pour le premier trimestre, contre une perte de 188 millions un an plus tôt, et a augmenté son dividende.

Ce versement bonifié survient alors que l’Impériale rapporte que son bénéfice net s’est élevé à 53 cents par action, après dilution, pour le trimestre clos le 31 mars. En comparaison, une perte de 25 cents par action avait été enregistrée pour la même période de l’année précédente.

Les revenus ont totalisé près de 7 milliards, en hausse par rapport à 6,69 milliards pour les trois premiers mois de 2020.

La production de l’Impériale a atteint en moyenne l’équivalent de 432 000 barils de pétrole par jour au premier trimestre, en hausse par rapport à 419 000 à la période correspondante de l’an dernier, mais en baisse par rapport à 460 000 au quatrième trimestre de 2020.

Le débit moyen des raffineries a atteint 364 000 barils par jour, comparativement à 383 000 barils par jour un an plus tôt.