(New York) La banque d’affaires américaine Goldman Sachs a annoncé mercredi avoir dégagé un chiffre d’affaires et des profits records au premier trimestre grâce à la bonne performance de ses banquiers d’investissement et de ses courtiers.

Agence France-Presse

Le bénéfice net de l’entreprise a été multiplié par plus de cinq pour atteindre 6,84 milliards de dollars sur la période.

Rapporté par action et hors élément exceptionnel, la référence à Wall Street, il s’affiche à 18,60 dollars là où les analystes s’attendaient à 10,22 dollars.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise a de son côté doublé sur un an pour atteindre 17,70 milliards de dollars.

L’activité de la banque d’investissement a été entraînée par la préparation d’entrées en Bourse, d’émissions de dettes et par les conseils aux entreprises pour les opérations de fusions-acquisitions. Elle a bondi de 73 % pour atteindre un chiffre d’affaires record de 3,77 milliards de dollars.

Les revenus tirés du courtage d’actions, de matières premières, d’obligations et d’autres produits financiers ont progressé de 47 %, à 7,58 milliards de dollars, l’établissement profitant de la bonne santé des marchés financiers.

Le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’actifs s’est de son côté établi au niveau record de 4,6 milliards de dollars.

La firme, qui avait comme les autres banques mis de l’argent de côté pour parer à d’éventuels défauts de paiement de ses clients, a commencé à réduire ses provisions, de 70 millions de dollars au premier trimestre. Elle avait encore provisionné 293 millions de dollars au quatrième trimestre 2020.

La banque a notamment réduit les réserves liées aux prêts en raison de « l’amélioration continue de l’environnement économique ».

L’action montait de 1,75 % dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la Bourse.