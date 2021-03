Les Industries Lassonde ont un nouveau président et chef de l’exploitation. Le géant québécois des jus de fruits et des boissons, qui a connu une hausse de ses ventes de 18 % en 2020, a annoncé vendredi que Vincent R. Timpano prendra les commandes de l’entreprise de Rougemont en remplacement de Jean Gattuso.

Nathaëlle Morissette

La Presse

« Je suis enthousiaste à la perspective de collaborer avec Nathalie Lassonde et les autres membres de l’équipe de direction afin de poursuivre la réalisation de la stratégie d’affaires de la Société, a déclaré M. Vincent R. Timpano, dans un communiqué publié vendredi. Lassonde bénéficie d’un fort esprit entrepreneurial, d’un portefeuille de marques de qualité et d’une situation financière saine. »

Rappelons que la semaine dernière, Jean Gattuso, président et chef de l’exploitation, a annoncé son départ après avoir travaillé pendant 34 ans au sein de l’entreprise, connue notamment pour ses marques de jus de fruits et légumes Rougemont, Oasis et Fairlee. Il quittera les Industries Lassonde le 30 septembre 2021, moment où M. Timpano entrera en poste.

PHOTO CNW Vincent R. Timpano est le nouveau président et chef de l’exploitation des Industries Lassonde

Ce dernier travaille déjà au sein de l’organisation puisque, depuis septembre 2020, il occupe les fonctions de président et chef de la direction de Lassonde Pappas and Company Inc., considérée comme la plus importante filiale de fabrication et de vente de jus et de boissons prêts à boire de Lassonde.

« Après 34 ans au volant, je pense que c’était le temps de passer le volant à une plus jeune génération », a pour sa part expliqué M. Gattuso en entrevue. Celui qui restera à la barre pendant quelques mois encore a bien l’intention de continuer à s’investir dans l’industrie agroalimentaire. Il siège au conseil d’administration d’Investissement Québec ainsi qu’à celui de la Tablée des chefs.

Hausse des ventes

Par ailleurs, l’entreprise a connu une hausse de 18 % de ses ventes en 2020 par rapport à 2019, selon les résultats du quatrième trimestre dévoilés vendredi. Elles sont ainsi passées de 1,67 milliard à 1,98 milliard. « En excluant les ventes de 175,4 millions de Sun-Rype, entité acquise le 3 janvier 2020, et un effet de change favorable de 13,3 millions, les ventes ajustées sont en hausse de 6,8 % par rapport à l’exercice 2019 », peut-on lire dans le communiqué.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Jean Gattuso a travaillé pendant 34 ans au sein de l’entreprise Lassonde.

« C’est sûr qu’il y a une partie de notre croissance qui vient de l’acquisition de Sun-Rype. Mais il y a quand même eu de la croissance dans tous nos secteurs d’activités », souligne M. Gattuso. En 2019, les supermarchés représentaient 87 % des ventes de l’entreprise, alors qu’en 2020, elles ont atteint 91 %, notamment en raison de la pandémie.

Reste maintenant à voir si les habitudes que les consommateurs ont adoptées pendant la crise resteront les mêmes. La fermeture temporaire des écoles et des restaurants a eu une influence sur les produits que les clients déposaient dans leur panier d’épicerie. « Les gros formats [de jus] ont connu de la popularité, les petits formats ont diminué, mentionne-t-il. On est en train de voir comment le consommateur va se comporter dans le futur. Comment va être la nouvelle réalité ? Avec le télétravail, est-ce que ça va devenir trois jours au bureau, deux jours à la maison ? Ça va changer les habitudes de consommation en ce qui concerne les formats. C’est tout ça actuellement qui est à l’étude. »

Bien qu’elle nage dans l’inconnu et que la menace d’une troisième vague semble de plus en plus réelle, l’entreprise s’attend à enregistrer les mêmes volumes de vente en 2021 qu’en 2020.