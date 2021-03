Les revenus de Spin Master en légère hausse

(Toronto) Le fabricant de jouets Spin Master a vu ses revenus croître de 3,6 % au plus récent trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt, grâce aux meilleures ventes de ses marques Kinetic Sands et Pat’Patrouille, qui ont contrebalancé au recul des jeux avec contrôle à distance et des personnages interactifs comme Hatchnimals.