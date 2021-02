Le fabricant de produits alimentaires -entre autres le bacon Schneider- a annoncé que son profit par action s’était chiffré à 20 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, en hausse par rapport à celui de 14 cents par action de la même période un an plus tôt.

(Mississauga) Les Aliments Maple Leaf ont surpassé les attentes jeudi en dévoilant un bénéfice de 25,4 millions pour leur plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 17,5 millions de la même période un an plus tôt, tandis que leurs ventes ont progressé de plus de 10 %.

La Presse Canadienne

Le fabricant de produits alimentaires a précisé que son profit par action s’était chiffré à 20 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, en hausse par rapport à celui de 14 cents par action de la même période un an plus tôt.

Les ventes trimestrielles ont totalisé 1,13 milliard, comparativement à 1,02 milliard au quatrième trimestre de 2019, grâce aux gains observés tant dans les produits de protéines animales que dans ceux des protéines végétales.

Les revenus du groupe des protéines animales ont avancé de 11,3 %, tandis que ceux des protéines végétales ont grimpé de 5,5 %.

En excluant les éléments non récurrents, Maple Leaf a réalisé un profit de 30 cents par action, en hausse par rapport à son profit ajusté de 12 cents par action de la même période un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 21 cents par action, à partir de revenus de 1,07 milliard, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.