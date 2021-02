La société versera désormais un dividende trimestriel de 40,5 cents US par action, en hausse de 2,5 cents US par rapport à celui de 38 cents US versé précédemment.

(Toronto) Thomson Reuters a affiché mardi un bénéfice du quatrième trimestre de 562 millions US, ce qui était supérieur aux attentes, et a annoncé une hausse de son dividende trimestriel.

La Presse Canadienne

Thomson Reuters a réalisé un bénéfice par action de 1,13 $ US pour son trimestre clos le 31 décembre, ce qui se compare à un profit de 1,32 milliard US, ou 2,64 $ US par action, pour la même période un an plus tôt — au cours duquel elle avait profité d’un important gain non récurrent.

Les revenus trimestriels ont totalisé 1,62 milliard US, en hausse par rapport à ceux de 1,58 milliard US du quatrième trimestre de 2019.

Sur une base ajustée, Thomson Reuters a réalisé un profit par action de 54 cents US au plus récent trimestre, comparativement à celui de 37 cents US de la même période un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 46 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financière Refinitiv.