(Ottawa) Shopify a affiché mercredi un profit de 123,9 millions US pour son quatrième trimestre, en hausse par rapport à celui de 771 00 $ US de la même période un an plus tôt, alors que ses revenus ont presque doublé.

La Presse Canadienne

Le spécialiste des solutions de commerce électronique a précisé que son profit par action se chiffrait à 99 cents US pour le trimestre clos le 31 décembre, en hausse par rapport à celui de 1 cent US par action du même trimestre en 2019.

Les revenus de Shopify ont totalisé 977,7 millions US au plus récent trimestre, alors qu’ils avaient été de 505,2 millions US au dernier trimestre de son exercice précédent.

Les revenus des solutions d’abonnement ont grimpé à 279,4 millions US, comparativement à 183,2 millions US un an plus tôt, alors qu’un plus grand nombre de marchands ont joint la plateforme de Shopify. Les revenus des solutions aux marchands ont grimpé à 698,3 millions US, par rapport à ceux de 322 millions US du quatrième trimestre précédent, stimulés par la croissance du volume brut de marchandises.

Sur une base ajustée, Shopify a enregistré un profit de 198,8 millions US, soit 1,58 $ US par action, au plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 50,0 millions US, ou 43 cents US par action, de la même période un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 1,29 $ US par action, à partir de revenus de 914,6 millions US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

« Nos résultats du quatrième trimestre ont mis fin à un incroyable exercice 2020, grâce au succès de nos marchands au cours d’une année qui a mis leur force de caractère à l’épreuve et a convaincu plus d’entrepreneurs partout dans le monde à entreprendre un voyage vers l’indépendance économique », a expliqué dans un communiqué la directrice financière de Shopify, Amy Shapero.

« Shopify était prête à livrer les fonctionnalités dont nos marchands avaient besoin pendant la pandémie parce que nous avions investi depuis des années dans un avenir qui est arrivé plus tôt que prévu, avec l’accélération du commerce en ligne. »