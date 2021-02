(Montréal) Le brasseur Molson Coors a fait état jeudi d’une perte nette de 1,37 milliard US pour son plus récent trimestre, alors que les amphithéâtres sportifs et les salles de spectacle où il vend ses boissons étaient fermés en raison de la pandémie.

La Presse Canadienne

La société a précisé que sa perte du quatrième trimestre se comparait à un bénéfice net de 163,7 millions US pour le même trimestre un an plus tôt.

La perte par action atteignait 6,32 $ US pour le trimestre clos le 31 décembre, comparativement à un profit par action de 75 cents US un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit de 83 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les ventes du trimestre ont reculé à 2,2 milliards US, alors qu’elles avaient été de 2,4 milliards US lors de la même période un an plus tôt.

Pour l’ensemble de l’exercice, Molson Coors a réalisé une perte de 949 millions US, par rapport à un bénéfice de 241 millions US lors de l’exercice précédent.