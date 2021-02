(Toronto) Canada Goose Holdings a surpassé les attentes en affichant jeudi un bénéfice de 107 millions pour son troisième trimestre, au cours duquel ses revenus totaux ont grimpé pour la première fois depuis le début de la pandémie.

La Presse Canadienne

Une augmentation des ventes en ligne, l’expansion de sa chaîne de magasins en Chine et la diversification des produits ont permis au fabricant de parkas de luxe de voir ses revenus grimper à 474,0 millions, par rapport à ceux de 452,1 millions du même trimestre un an plus tôt.

Le bénéfice a atteint 96 cents par action pour le trimestre clos le 27 décembre, ce qui se comparait à un profit de 118 millions, ou 1,07 $ par action, pour la même période en 2019.

Les résultats étaient supérieurs à ceux attendus par les analystes et ont fait grimper l’action de l’entreprise à son plus haut niveau depuis 2018. Le titre a clôturé en hausse de 10,05 $, soit 22,4 %, à 54,95 $ à la Bourse de Toronto — après s’être envolé jusqu’à 58,52 $ plus tôt dans la journée.

Sur une base ajustée, Canada Goose a engrangé un profit par action de 1,01 $, en baisse par rapport à celui de 1,08 $ affiché un an plus tôt.

Les analystes visaient en moyenne un profit ajusté de 86 cents par action et à des revenus de 415,3 millions.

Les ventes réalisées en ligne ont bondi de 40 % au plus récent trimestre, pendant lequel 7 des 28 magasins de vente au détail de l’entreprise étaient toujours fermés.

« La vigueur globale de notre marque et de nos activités numériques a permis à Canada Goose de renouer avec la croissance lors de notre plus gros trimestre », a affirmé dans un communiqué le chef de la direction, Dani Reiss, dans une déclaration.

« Même si nous restons dans un monde d’incertitude, nous sommes très encouragés par notre solide élan alors que nous terminons l’exercice financier. »