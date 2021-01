La chaîne de quincailleries qui possède le plus grand nombre de succursales au Québec, BMR, se cherche un nouveau patron. Son chef de la direction Pascal Houle, quittera son poste le mois prochain et sera nommé chef de l’exploitation de la coopérative Sollio, a appris La Presse Affaires.

Marie-Eve Fournier

La Presse

Depuis quelques jours, le poste de chef de la direction de Groupe BMR, occupé par Pascal Houle depuis 2015, est affiché sur LinkedIn. Son départ n’avait pourtant pas été annoncé publiquement.

Mais jeudi matin, les marchands ont reçu un message leur indiquant que le dirigeant monterait en grade au sein de la coopérative, a-t-on appris. Sa nomination sera officialisée lors de la prochaine assemblée générale de Sollio, fin février.

Le poste de chef de l’exploitation de Sollio auquel accèdera Pascal Houle est un tout nouveau poste qui relèvera du chef de l’exploitation Géatan Desroches, nous a précisé Hugo Larouche, porte-parole de la coopérative.

Avec ses 303 succursales au Canada dont 253 au Québec, BMR réalise un chiffre d’affaires de 1,3 milliard.

Selon une compilation effectuée par l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) l’automne dernier, une quincaillerie sur trois dans la province arbore le nom BMR, ce qui en fait la plus importante enseigne de la province, en nombre de succursales.

Mais puisque plusieurs succursales sont de taille modeste, BMR exploite un peu moins de 11 % des pieds carrés en quincaillerie. En comparaison, la proportion de Lowe’s (Rona) est supérieure à 44 %. À ce titre, BMR se compare davantage à Home Hardware (11 %) et Home Depot (13 %).

Au Québec, toujours selon l’AQMAT, BMR accapare 14,2 % du marché ce qui se compare à 42 % pour Lowe’s, et 12 % pour Canac, de Québec.

« Dynamique et expérimenté »

Sur la plateforme LinkedIn, l’offre d’emploi pour le poste de grand patron de BMR précise que le détaillant cherche « un leader dynamique et expérimenté ». Le candidat doit posséder « 10 ans d’expérience acquises dans des postes de direction dans un environnement complexe », avoir « un intérêt envers le milieu coopératif agricole » et devra « accroître la profitabilité et la performance financière de l’entreprise ».

Pascal Houle a commencé à travailler pour La Coop fédérée (renommée depuis) en 1998, d’abord comme « directeur quincaillerie » à La Coop des Appalaches. En 2004, il s’est joint à La Coop des Bois-Francs, maintenant connue sous le nom VIVACO, et il en est devenu le directeur général en 2008. Cinq ans plus tard, il a été promu vice-président détail de Groupe BMR avant d’être nommé vice-président exécutif.

Le dirigeant possède un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval et il est comptable en management accrédité, indique le site web de Sollio.

Sollio est la plus importante coopérative agricole au pays, avec des revenus de 7,3 milliards et plus de 15 000 employés.