Couche-Tard a proposé 20 euros pour chaque action de Carrefour dans ce qui pourrait devenir la plus importante acquisition de l’exploitant de dépanneurs et de stations-service.

Malgré l’opposition du gouvernement français à une prise de contrôle de Carrefour par Alimentation Couche-Tard, l’exploitant de dépanneurs et de stations-service ne semble pas avoir dit son dernier mot et tente, avec l’aide de Québec, d’apaiser les craintes de l’Élysée.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

Le fondateur de la multinationale québécoise, Alain Bouchard, s’est déplacé dans l’Hexagone, a expliqué vendredi le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui avait discuté avec l’homme d’affaires la veille.

« Je pense qu’il faut que la société puisse démontrer au gouvernement français que la sécurité (alimentaire) n’est pas en jeu, a dit le ministre, dans le cadre d’une conférence téléphonique. Je ne peux pas dire que je suis surpris (de la réaction du gouvernement français). »

S’il semble y avoir une « entente de principe » avec la haute direction de Carrefour et certains de ses plus importants actionnaires, l’affaire est maintenant « politique », a dit M. Fitzgibbon, en ajoutant qu’une transaction pourrait « probablement » être bloquée par le gouvernement Macron.

En France, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a continué de manifester son opposition à l’égard de la proposition valorisée à 25 milliards de Couche-Tard, opposant un refus « clair et définitif » à un regroupement.

« Ma position, c’est un non courtois, mais clair et définitif », a-t-il lancé, à la chaîne BFMTV.

Couche-Tard n’avait pas commenté, vendredi, la sortie de M. Le Maire.

M. Fitzgibbon, qui devait s’entretenir plus tard vendredi avec son homologue français, a expliqué ne pas avoir été surpris de la réaction de ce dernier. À son avis, le gouvernement Legault peut jouer un rôle par l’entremise de ses liens diplomatiques avec la France pour faire valoir que « l’arrivée de Couche-Tard au capital de Carrefour ne devrait pas changer la question de la sécurité alimentaire ».

Couche-Tard a proposé 20 euros pour chaque action de Carrefour dans ce qui pourrait devenir la plus importante acquisition de l’exploitant de dépanneurs et de stations-service. Le paiement s’effectuerait essentiellement en espèces.

Selon l’agence Bloomberg, qui cite des sources anonymes, l’entreprise québécoise serait prête à s’engager à investir environ 4,6 milliards CAN dans les activités de Carrefour au cours des cinq prochaines années en plus d’offrir des garanties en matière d’emploi pour deux ans.

L’entreprise française, qui est le plus important employeur privé dans l’Hexagone avec plus de 100 000 salariés, a vu le jour il y a plus de 60 ans. Elle exploite près de 13 000 hypermarchés, supermarchés et dépanneurs répartis dans 30 pays comme la France, l’Espagne, l’Italie, le Brésil, l’Argentine et Taïwan. Son effectif est supérieur à 320 000 employés.

De son côté, le réseau mondial de la société établie à Laval compte 14 200 points de vente.

À la Bourse de Toronto, après deux séances négatives, l’action de catégorie B de Couche-Tard prenait environ 3 %, ou 1,02 $, pour se négocier à 37,31 $, dans la foulée des commentaires de M. Le Maire. Sur le parquet de la Bourse de Paris, le titre de Carrefour retraitait de 3,9 %, à 16,44 euros.