Racisme aux États-Unis: «Don’t Do It», dit Nike, Adidas retweete

(San Francisco) « Pour une fois, “Don’t Do It”… Ne prétendez pas qu’il n’y a pas un problème en Amérique », a tweeté Nike vendredi soir dans un message qui détourne son slogan « Just Do It », en référence à la mort de George Floyd, cet Afro-Américain dont le décès aux mains de la police suscite une vague d’émeutes aux États-Unis.