Johnson & Johnson cesse de vendre sa controversée poudre pour bébés

(New York) Le groupe américain Johnson & Johnson a annoncé mardi qu’il allait cesser de vendre aux États-Unis et au Canada sa poudre pour bébés à base de talc, dont les ventes avaient déjà reculé en raison de l’évolution des habitudes et d’une méfiance vis-à-vis du produit.