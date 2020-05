L’ancien patron de Molson Daniel O’Neill, qui a « joué un rôle déterminant dans la fusion historique » à l’origine de Molson Coors, est décédé subitement à l’âge de 68 ans.

Aleksandra Sagan

La Presse canadienne

M. O’Neill, qui a dirigé l’entreprise de 2000 à 2005, est décédé dans la dernière semaine, a annoncé mercredi Andrew Molson, président du conseil d’administration de Molson Coors Beverage, lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société mercredi.

« Beaucoup de nos collègues se souviendront de Dan comme d’un grand leader et ami, qui a aidé à reconstruire la marque Molson », a-t-il affirmé.

En 2004, Molson et Adolph Coors Company ont annoncé une fusion d’égal à égal pour créer la nouvelle Molson Coors Brewing. À l’époque, les sociétés avaient indiqué qu’elles formeraient la cinquième plus grande société brassicole au chapitre des volumes, avec des ventes combinées de bière de 60 millions d’hectolitres et des ventes nettes de 6 milliards US.

M. O’Neill, qui était chef de la direction au moment de la fusion annoncée en juillet 2004, deviendrait vice-président aux synergies et à l’intégration de la nouvelle société, ainsi que membre de son conseil d’administration.

M. O’Neill a quitté ce poste et l’entreprise le 31 mai 2005, après avoir terminé ses travaux sur le plan de synergies de fusion, selon un communiqué de l’entreprise publié à l’époque. « Je quitte l’entreprise entre de bonnes mains et avec un bel avenir », avait-il déclaré lors de l’annonce, à la fin avril 2005.

O’Neill a ensuite été président et chef de la direction de WinSport en décembre 2010. WinSport supervise les investissements et l’héritage des Jeux olympiques d’hiver de 1988 à Calgary. Il a démissionné en février 2013 pour des « raisons personnelles ».

Il était membre du conseil d’administration du constructeur de véhicules récréatifs BRP, ainsi que de celui de CannaRoyalty.

Aucune information sur la cause du décès n’a été fournie.

« Nos pensées et nos prières accompagnent la famille de Dan en ces temps difficiles », a déclaré M. Molson.