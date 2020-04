Considéré comme un des baromètres de la santé de la croissance mondiale, Caterpillar, qui vend aussi des engins agricoles, a promis d’émerger de la crise sanitaire « plus fort que jamais ».

(New York) Le fabricant américain d’engins de chantier et de construction Caterpillar a confirmé mardi que la pandémie de coronavirus allait affecter ses résultats annuels, mais est parvenu à limiter les dégâts au premier trimestre.

Considéré comme un des baromètres de la santé de la croissance mondiale, Caterpillar, qui vend aussi des engins agricoles, a promis d’émerger de la crise sanitaire « plus fort que jamais ».

Lors du premier trimestre, le bénéfice net a certes plongé de 42 % sur un an à 1,1 milliard de dollars, mais quand rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, Caterpillar a gagné 1,98 dollar, un chiffre supérieur au 1,69 dollar attendu en moyenne par les analystes financiers.

En revanche, le chiffre d’affaires de 10,64 milliards de dollars, en baisse de 21 %, est inférieur aux 10,92 milliards anticipés.

« Ce déclin est dû à de faibles volumes de ventes, résultant notamment d’une baisse de la demande chez les utilisateurs finaux et des changements dans les inventaires chez les concessionnaires », a expliqué Caterpillar dans un communiqué.

Qualifié d’entreprise « essentielle » par de nombreux gouvernements parce que son activité soutient les infrastructures publiques, Caterpillar indique néanmoins avoir dû suspendre la production dans certaines usines pendant plusieurs semaines en raison de problèmes d’approvisionnement et une faible demande du fait de la crise sanitaire.

« À mi-avril 2020, la production dans les usines fonctionnait à 75 % environ. Certains sites, qui avaient été temporairement fermés ont été rouverts. L’entreprise va continuer à surveiller la situation et pourrait suspendre encore des opérations temporairement dans certaines usines si besoin », a détaillé Caterpillar.

Jugeant que la pandémie de COVID-19 allait affecter ses résultats 2020, Caterpillar a déjà suspendu ses objectifs financiers.

Le groupe de Deerfield en Illinois, a aussi pris des mesures d’économies comme la suspension des augmentations de salaire et les bonus prévus pour les cadres dirigeants.

Il a également levé de l’argent frais pour renforcer sa trésorerie.

« Caterpillar a traversé et surmonté beaucoup de difficultés dans ses 95 ans d’histoire. Notre but est d’émerger de cette pandémie plus fort que jamais », a souligné le PDG Jim Umpleby, cité dans le communiqué.