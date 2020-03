Épicerie en ligne: les systèmes n’étaient pas prêts

Le nombre de Québécois qui veulent faire leur épicerie en ligne continue de bondir de jour en jour. Et déjà, il n’est à peu près plus possible de récupérer ou de se faire livrer ses achats en moins de cinq jours. Les systèmes n’ayant pas été conçus pour répondre à une telle explosion de la demande, personne ne voit comment la situation pourrait s’améliorer rapidement.