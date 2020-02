(New York) La banque américaine Wells Fargo est proche d’un accord prévoyant le versement d’environ 3 milliards de dollars aux autorités américaines pour solder leurs enquêtes dans le scandale des comptes fictifs ayant éclaté en 2016, ont indiqué vendredi à l’AFP deux sources proches du dossier.

Agence France-Presse

Une annonce officielle est attendue en fin de journée vendredi, a dit une des sources, sous couvert d’anonymat, confirmant des informations du New York Times et du Wall Street Journal.

L’accord ne concernera pas des dirigeants mis en cause dans l’affaire, a dit l’autre source, les autorités se laissant le droit d’engager les poursuites contre eux par la suite.

Il est négocié avec le département de la Justice (DoJ) et le gendarme de la Bourse, la SEC.

Contactés par l’AFP, la banque, basée à San Francisco, et le DoJ n’ont pas souhaité commenter. La SEC n’a pas répondu dans l’immédiat.

Wells Fargo pourrait absorber sans difficulté cette amende puisque la firme avait mis de côté 3,9 milliards de dollars au 30 juin 2019 pour régler des litiges juridiques, dont ceux liés à ses pratiques commerciales.

Le nouvel accord en préparation serait le dernier en date dans l’affaire des comptes fictifs ouverts au nom de clients de la banque à leur insu ayant éclaté en 2016. Le scandale a déjà entraîné le limogeage de deux PDG et d’autres cadres dirigeants de la banque.

Wells Fargo avait ouvert des millions de comptes fictifs jusqu’à 2016 pour que les agents atteignent leurs objectifs de vente. Une fois que le scandale avait éclaté, l’établissement avait tardé à faire le ménage.

John Stumpf, qui a été PDG de 2005 à octobre 2016, s’est vu bannir à vie du secteur bancaire en janvier par l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), le principal régulateur du secteur bancaire aux États-Unis en dehors de la Banque centrale. Il a également écopé d’une amende de 17,5 millions de dollars dans cette affaire.

Charlie Scharf, le nouveau PDG arrivé en octobre dernier, a promis de relancer la banque dont les résultats en 2019 ont encore été plombés par ce scandale.

Au total, Wells Fargo, quatrième banque américaine en termes d’actifs, a déjà versé en tout plus de 4 milliards de dollars en pénalités financières liées à ses pratiques commerciales.